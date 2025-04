L Ue dirotta sul Corano i fondi per la tecnologia

Laverita.info - L'Ue dirotta sul Corano i fondi per la tecnologia Leggi su Laverita.info Quasi 10 milioni per dimostrare l’influenza del libro islamico su cultura e religioni europee. Studio affidato pure a un professore vicino ai Fratelli musulmani. Interrogazione: «Finanziata la riscrittura ideologica della storia».

