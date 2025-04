Riarmo o Difesa comune la chiave di volta sono i sistemi d’arma condivisi

Riarmo, che in contemporanea con l’ascesa della nuova amministrazione Trump, che ha fatto della parola d’ordine “MAGA” il proprio cavallo di battaglia, pare essersi rivelata sempre più impellente.Mezzi diversi, scopo comuneIn questo contesto, da tempo risuona l’espressione “Difesa europea” o “Difesa comune”, spesso accompagnata da una generica confusione tra mezzi e scopo. Per molti un’utopia a lungo scalzata dalla tranquillità concessa dal trattato dell’Alleanza Atlantica e dall’ombrello missilistico che però gli Stati Uniti d’America hanno minacciato di chiudere a loro piacimento, non volendosi sentire vincolati a garantire protezione incondizionata agli Stati europei che potrebbero non allinearsi alle volontà di Washington sullo scacchiere che vede muovere i pezzi da Mosca e Pechino. It.insideover.com - Riarmo o Difesa comune: la chiave di volta sono i sistemi d’arma condivisi Leggi su It.insideover.com Il mondo come lo conosciamo, anche nel suo nuovo assetto multipolare, sta vivendo un momento di forte instabilità. La guerra ai confini di quella che alcuni potrebbero definire l’Europa occidentale, o occidentalizzata, e non continentale, ha risvegliato la necessità di una graduale corsa al, che in contemporanea con l’ascesa della nuova amministrazione Trump, che ha fatto della parola d’ordine “MAGA” il proprio cavallo di battaglia, pare essersi rivelata sempre più impellente.Mezzi diversi, scopoIn questo contesto, da tempo risuona l’espressione “europea” o “”, spesso accompagnata da una generica confusione tra mezzi e scopo. Per molti un’utopia a lungo scalzata dalla tranquillità concessa dal trattato dell’Alleanza Atlantica e dall’ombrello missilistico che però gli Stati Uniti d’America hanno minacciato di chiudere a loro piacimento, non volendosi sentire vincolati a garantire protezione incondizionata agli Stati europei che potrebbero non allinearsi alle volontà di Washington sullo scacchiere che vede muovere i pezzi da Mosca e Pechino.

Potrebbe interessarti anche:

Cecilia Strada a Bergamo, no al riarmo e sì alla difesa comune

Bergamo. Cecilia Strada il prossimo 16 maggio sarà in visita in bergamasca per raccontare e rappresentare le battaglie del gruppo europeo a favore della pace. “Nelle scorse ore a Strasburgo si è ...

Piazza no riarmo, Travaglio sul Nove: “Per alcuni era la prima volta. Volevano dire ‘ora basta’”. Cacciari: “Difesa senza politica comune è follia”

“Era una piazza molto ampia, non c’erano solo i quelli che votano Cinque stelle, ma gente di tutti gli orientamenti, di tutti i ceti, persone che non hanno mai fatto una manifestazione in vita ...

Ue, Schlein “Serve difesa comune, non riarmo nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Quella presentata oggi da Von Der Leyen non è la strada che serve all’Europa. All’Unione europea serve la difesa comune, non il riarmo nazionale. Sono due cose molto diverse. ...