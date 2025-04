Ilrestodelcarlino.it - Associazione . Odontotecnici,. Seghetti presidente

Ritorna nel Fermano la guida dell’delle Marche, che rappresenta quasi trecento operatori della nostra regione. Durante il recente convegno di Castelfidardo, infatti, è stato elettoValentinodi Monte Urano, che avrà come vice Giampiero Monterubbiano di Fermo, mentre sono anche loro fermani due degli altri cinque componenti del consiglio direttivo: Giovanni Liberini e Paolo Tomassini, entrambi del capoluogo provinciale. "Si apre un momento particolarmente importante per l’, spiega il neo, in quanto i nuovi dirigenti puntano con impegno e convinzione a una gestione che almeno nella nostra regione metta al centro il singolo paziente e la professionalità della categoria degli. Fare sistema sarà uno dei primi obiettivi, poi si cercherà di coinvolgere le associazioni professionali, l’università e la comunità scientifica".