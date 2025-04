Napolipiu.com - Te lo chiediamo in ginocchio, vieni ad aiutarci: ultimissima missione per Ranieri | Non può dire di no

Te loinadperNon puòdi no">, l’ultimadella carriera? C’è chi lo implora di tornare: Te loin, non puoidi no.A 73 anni compiuti, Claudioè tornato ancora una volta a casa. A novembre 2024 ha accettato, per la terza volta in carriera, la panchina della Roma: un gesto d’amore verso la squadra della sua città, che l’ha chiamato nel momento più delicato. Nonostante avesse già reso nota l’intenzione di ritirarsi, non ha saputodi no.Il debutto è stato amaro, con una sconfitta contro il Napoli. Ma nel giro di poche settimane,ha ribaltato l’umore giallorosso. Prima il pareggio insperato in Europa League contro il Tottenham, poi la vittoria roboante contro il Lecce e infine il quinto derby vinto su cinque giocati, uno dei suoi tanti record.