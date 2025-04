Pupo chiude la gelateria di famiglia ma guarda avanti a settembre apre il Country Family

Pupo e la sua famiglia: la gelateria “Gelato al Cioccolato” di Ponticino chiude definitivamente. L’annuncio arriva tramite un post pubblicato sui social, in cui il cantante di Ponticino (Enzo Ghinazzi) saluta con affetto clienti e amici che negli anni hanno frequentato il locale.“Non è stata una scelta facile – si legge nel messaggio – ma dopo attente riflessioni personali e commerciali, abbiamo deciso di chiudere. Speriamo di avervi lasciato un bel ricordo. Vi porteremo sempre nel cuore.”La gelateria, aperta nel giugno 2015, era diventata anche un punto di ritrovo per colazioni e pause caffè. Dal 2021 la gestione era passata a terzi, nello specifico alla signora Mascia, che secondo Pupo “ha svolto un lavoro eccellente, ma il carico era troppo pesante”. Lortica.it - Pupo chiude la gelateria di famiglia, ma guarda avanti: a settembre apre il “Country Family” Leggi su Lortica.it Dopo quasi dieci anni si conclude un capitolo importante pere la sua: la“Gelato al Cioccolato” di Ponticinodefinitivamente. L’annuncio arriva tramite un post pubblicato sui social, in cui il cantante di Ponticino (Enzo Ghinazzi) saluta con affetto clienti e amici che negli anni hanno frequentato il locale.“Non è stata una scelta facile – si legge nel messaggio – ma dopo attente riflessioni personali e commerciali, abbiamo deciso dire. Speriamo di avervi lasciato un bel ricordo. Vi porteremo sempre nel cuore.”La, aperta nel giugno 2015, era diventata anche un punto di ritrovo per colazioni e pause caffè. Dal 2021 la gestione era passata a terzi, nello specifico alla signora Mascia, che secondo“ha svolto un lavoro eccellente, ma il carico era troppo pesante”.

