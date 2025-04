Chi sono e da dove vengono le élite economiche globali Lo studio che apre la scatola nera del potere

potere economico in Italia è in mano a un gruppo di poco più di 330 persone, per l'89% uomini, mediamente vicini ai 60. Ma, sorpresa, gli Stati Uniti battono la Penisola quanto a gerontocrazia: lì l'età mediana di grandi manager, super ricchi, politici e burocrati che tirano le fila dell'economia arriva a 62 anni. Quanto al gender gap, in Francia e Germania – ma anche in Cina – la quota di donne che fanno parte del gotha è più bassa che da noi. Conferme e dati inattesi che arrivano dai risultati preliminari del World elite database, in cui 70 ricercatrici e ricercatori guidati dal sociologo Mike Savage della London School of Economics hanno raccolto e per la prima volta reso comparabili le informazioni sulle élite economiche di 16 grandi Paesi che producono il 54% del pil globale e in cui vive il 74% dei miliardari mondiali.

