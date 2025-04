Ilrestodelcarlino.it - L’incontro dell’Avis su alimentazione e attività fisica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è svolto con grande successopromosso dall’Avis di Cupra Marittima dedicato al tema della corretta, nutrizione e, con uno sguardo particolare rivolto ai donatori di sangue, sempre chiamati a prendersi cura del proprio benessere. A guidare la serata, due professioniste di grande competenza e umanità: le dottoresse Donatella Rodilossi e Patrizia Pignotti, che hanno saputo coinvolgere i presenti con interventi chiari e ricchi di contenuti. Moltissime le domande rivolte dal pubblico alle due relatrici, a testimonianza dell’interesse suscitato dagli argomenti trattati e dalla voglia di approfondire temi fondamentali per una vita sana. Al termine delvi è stata la degustazione di una selezione di prodotti biologici, offerti dall’Avis, in un momento conviviale che ha permesso di continuare a dialogare in un clima di condivisione.