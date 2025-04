Si lavora per abbassare le golene Vanno tolti 75mila metri cubi di terra

terra per abbassare le golene del fiume Savio fra la zona dei Maceri (circa mezzo chilometro a monte del Ponte Vecchio) e quella del Ponte della Ferrovia. Per ora i lavori, predisposti dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, prevedono una spesa di circa due milioni e mezzo di euro, finanziati dalla struttura commissariale quando era ancora diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. I lavori consistono anche nel rinforzo con grandi massi di pietra dell’argine sinistro del Savio in corrispondenza dell’ippodromo. A dare la notizia via social dell’avvio dei lavori sono stati il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio e il sindaco Enzo Lattuca. In particolare il sindaco ha spiegato (come fu annunciato nella riunione pubblica del 16 settembre 2024 al circolo Hobby Terza Età) che è prevista la rimozione di uno strato di circa 50 centimetri di terreno per un totale di 75. Ilrestodelcarlino.it - Si lavora per abbassare le golene. Vanno tolti 75mila metri cubi di terra Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sono iniziati la settimana scorsa i lavori di movimentoperledel fiume Savio fra la zona dei Maceri (circa mezzo chilometro a monte del Ponte Vecchio) e quella del Ponte della Ferrovia. Per ora i lavori, predisposti dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, prevedono una spesa di circa due milioni e mezzo di euro, finanziati dalla struttura commissariale quando era ancora diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. I lavori consistono anche nel rinforzo con grandi massi di pietra dell’argine sinistro del Savio in corrispondenza dell’ippodromo. A dare la notizia via social dell’avvio dei lavori sono stati il Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio e il sindaco Enzo Lattuca. In particolare il sindaco ha spiegato (come fu annunciato nella riunione pubblica del 16 settembre 2024 al circolo Hobby Terza Età) che è prevista la rimozione di uno strato di circa 50 centidi terreno per un totale di 75.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple, chi è la notaia Maria Teresa: cognome, dove lavora, altro

Non solo i concorrenti e gli opinionisti, Ilary Blasi è protagonista della prima edizione di The Couple insieme a una giuria, composta anche da un notaio. La donna che riveste questo ruolo sta ...

Juvemania: Tudor lavora davvero come se restasse per 10 anni. A Roma occasione persa, ma la strada è giusta

C`è sempre quella sensazione sospesa, da cantiere aperto. Qualcosa che potrebbe diventare bellissimo e che invece, più che essere brutto,...

Si taglia con il flessibile mentre lavora in via Toscana: operaio grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle ore 15.30 di giovedì 10 aprile in via Toscana a Parma. Per cause in corso di accertamento un operaio è rimasto ferito mentre stava ...

Si lavora per abbassare le golene. Vanno tolti 75mila metri cubi di terra. Alluvione, fine lavori sul Sillaro: sono costati quasi 11 milioni. Ne parlano su altre fonti