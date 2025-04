Ilfattoquotidiano.it - Il 2024 invivibile dell’Europa, direttore del servizio clima di Copernicus: ‘In futuro più siccità nell’area mediterranea’

Nell’Europa occidentale avrà anche dovuto vivere uno dei dieci anni più piovosi mai registrati, con conseguenze devastanti per alcuni Paesi dell’area mediterranea, ma le previsioni per ildescrivono comunque condizioni più siccitose per l’area mediterreanea. Lo spiega a ilfattoquotidiano.it Carlo Buontempo,delsui cambiamentitici (C3S), che ha presentato il rapporto ‘Stato europeo del’ insieme all’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Una serie di variabilitiche hanno descritto nelun’Europa quasi divisa in due, ma questa volta tra Est e Ovest, invece che tra Nord e Sud, come è meno insolito osservare, con l’Europa meridionale più calda e secca della media.Quali sono le cause?Il contrasto Est-Ovest è legato alla circolazione atmosferica prevalente in Europa nel, con sistemi di alta pressione che si sono posizionati molto spesso nella parte orientale del continente, portando a meno nuvole e meno precipitazioni, mentre l’Europa occidentale è stata spesso sotto l’influenza di sistemi di bassa pressione.