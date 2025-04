Liberazione dieci giorni di festa Dagli Stormy Six a Giorgio La Malfa

Giorgio La Malfa, la festa ai Giardini di Serravalle, le mostre e la pedalata. Il programma che la città di Cesena proporrà a cavallo del 25 Aprile per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione sarà particolarmente ricco. E’ giusto così, perché i valori della storia si tramandano in mille modi diversi, più o meno accademici. "Spero proprio – le parole più forti, e più importanti, le mette sul piatto la presidente dell’Istituito Storico della Resistenza Ines Briganti – che almeno per un giorno, per quel giorno, tutti gli estremismi, di qualsiasi parte, tacciano. Perché l’alternativa al tacere è quella di fare del male, a tutti". "A Cesena l’aria che si respirerà sarà quella di una festa per tutti, di tutti e con tutti – l’immediato rilancio è dell’assessore alla cultura Camillo Acerbi e del presidente del consiglio comunale Filippo Rossini – Perché nella nostra comunità i valori del 25 Aprile sono universalmente diffusi". Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, dieci giorni di festa. Dagli Stormy Six a Giorgio La Malfa Leggi su Ilrestodelcarlino.it La presentazione di libri, il concerto, il corteo coi gonfaloni e l’intervento diLa, laai Giardini di Serravalle, le mostre e la pedalata. Il programma che la città di Cesena proporrà a cavallo del 25 Aprile per celebrare l’ottantesimo anniversario dellasarà particolarmente ricco. E’ giusto così, perché i valori della storia si tramandano in mille modi diversi, più o meno accademici. "Spero proprio – le parole più forti, e più importanti, le mette sul piatto la presidente dell’Istituito Storico della Resistenza Ines Briganti – che almeno per un giorno, per quel giorno, tutti gli estremismi, di qualsiasi parte, tacciano. Perché l’alternativa al tacere è quella di fare del male, a tutti". "A Cesena l’aria che si respirerà sarà quella di unaper tutti, di tutti e con tutti – l’immediato rilancio è dell’assessore alla cultura Camillo Acerbi e del presidente del consiglio comunale Filippo Rossini – Perché nella nostra comunità i valori del 25 Aprile sono universalmente diffusi".

