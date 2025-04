Roma duplice omicidio sulla Prenestina uccisi due cinesi

duplice omicidio nella tarda serata di ieri su via Prenestina, a Roma. Un uomo e una donna cinesi, 50 anni lui e 40 lei, intorno alle 23 sono stati uccisi non lontano dal portone di casa. I due erano arrivati in bicicletta, quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco, almeno . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –nella tarda serata di ieri su via, a. Un uomo e una donna, 50 anni lui e 40 lei, intorno alle 23 sono statinon lontano dal portone di casa. I due erano arrivati in bicicletta, quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco, almeno .

