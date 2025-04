Sport.quotidiano.net - Clai festeggia la salvezza in A2 con Vasco Rossi e guarda al futuro

"Eh già siamo ancora qua". Laricorre aperre la permanenza in A2 ottenuta nell’ultima partita Concorezzo. Unaconquistata vincendo le ultime sei gare e facendo 17 punti sui 18 disponibili con in panchina la coppia formata da Dominico Speek e Massimo Benedetti che del club è direttore tecnico. "E’ già tempo di pensare al– commenta il presidente Stefano Mongardi –, ringraziamo Massimo e Dominico per il lavoro eccezionale che hanno fatto in questi mesi. Abbiamo chiesto a Dominico di rimanere come vice coach per lavorare con l’allenatore che sceglieremo da qui a breve, mentre Benedetti tornerà a occuparsi del settore giovanile. Entrambi sono stati gli artefici principali, ma non gli unici, di questa incredibile impresa". La squadra che si è salvata è stata assemblata in parte a gennaio con l’innesto di alcune giocatrici.