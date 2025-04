Una grande speranza riposta nel TNA International Title

International Champion nella storia e, per giunta, in onore dei 20 anni dalla prima edizione di Unbreakable reso famoso dal match valido per il titolo X-Division tra AJ Styles, Christopher Daniels e Samoa Joe. Zonawrestling.net - Una grande speranza riposta nel TNA International Title Leggi su Zonawrestling.net Siamo nel pieno della WrestleMania week e, si sa, ogni anno lo show più importante dell’anno, avvicina una vasta gamma di eventi di altre federazioni, indipendenti e non.E’ ovviamente un caso valido anche per la TNA, tornata a fare show durante questo particolare periodo dell’anno dal 2018, prima con TNA vs Lucha Underground, poi con United We Stand, Multiverse of Matches e Multiverse United.In questa particolare circostanza, sarà Unbreakable a rendersi protagonista non solo per dare seguito alla costruzione del prossimo PLE regolare della compagnia, Rebellion, ma anche e soprattutto per incoronare il primo TNAChampion nella storia e, per giunta, in onore dei 20 anni dalla prima edizione di Unbreakable reso famoso dal match valido per il titolo X-Division tra AJ Styles, Christopher Daniels e Samoa Joe.

