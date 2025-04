Mesga 2025 l’istituto Badoni di Lecco vince la seconda edizione del concorso meccatronico di M S Ambrogio

seconda edizione di Mesga – Mechatronic Solutions Game, il concorso in meccatronica organizzato da M.S.Ambrogio, multinazionale leader nella produzione di componentistica metallica e plastica.La competizione, che ha coinvolto 65 studenti provenienti da cinque istituti tecnici con specializzazione in meccatronica delle province di Bergamo e Lecco, ha visto la partecipazione di ben 12 squadre.L'IIS Badoni di Lecco si è distintamente aggiudicato il primo posto, registrando ben 4 classi tra le partecipanti. Un importante passo avanti per l'istituto, che ha dimostrato un forte impegno e un alto livello di preparazione tecnica.Mario Sangalli, Presidente del Gruppo M.S.Ambrogio, ha aperto la cerimonia congratulandosi con i giovani studenti partecipanti e sottolineando con soddisfazione che la seconda edizione ha registrato più squadre iscritte rispetto all'anno precedente, a testimonianza del fatto che il progetto è stato compreso e accolto dagli Istituti tecnici come opportunità per entrare concretamente in contatto con il mondo del lavoro e con la realtà industriale attuale.

