Swansea muove un’opportunità entusiasmante

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-14 21:10:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Luka Modric afferma di voler aiutarea “competere ai massimi livelli” dopo essere stato sorprendentemente annunciato come comproprietario del club del campionato lunedì.Il centrocampista del 39enne Real Madrid, che ha vinto il Ballon d’Or nel 2018, ha investito nel club.City è felice di benvenuto @lukamodric10 al nostro gruppo di proprietà.Riconosciuto come uno dei migliori giocatori della sua generazione, la leadership, la conoscenza e la passione di Luka per il calcio saranno fondamentali per lo sviluppo in corso del club. https://t.co/wdeezzgess pic.twitter.com/7t311qh32y–City AFC (@SwanSofficial) 14 aprile 2025Ha trascorso le ultime 13 stagioni con il Real Madrid e li ha aiutati a vincere sei titoli della Champions League dopo un incantesimo di quattro anni al Tottenham all’inizio della sua illustre carriera.