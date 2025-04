Ilnapolista.it - Napoli, un impegno a settimana era il grande vantaggio e ora può diventarlo davvero (Gazzetta)

, unera ile ora può)Ilbatte l’Empoli, si mantiene a tre punti dall’Inter. Scrive la:Avere undoveva essere ilpreventivato dall’inizio della stagione e in questo periodo di calendario denso per i rivali nerazzurri puòper la volata finale. A questo si aggiunge la varietà di soluzioni che ilha dovuto mettere in mostra per sfuggire alle trappole di D’Aversa. Per l’amico Conte aveva preparato le contromisureandando a “prendere” ilnella sua metà campo, ma questa è probabilmente la squadra meno “ortodossa” nella carriera recente di Antonio, quella meno codificata. E allora non ci sono più i terzini che corrono sul binario, i centrocampisti che tengono solo la posizione, il centravantone che sta fermo in mezzo: Lukaku sposta l’equilibrio allargandosi a destra, le ali si muovono anche in orizzontale, i terzini entrano nel campo.