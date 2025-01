Ilgiorno.it - L’autonomia chiavi in mano. Un condominio ’speciale’ nell’ex asilo abbandonato

Leggi su Ilgiorno.it

trova casa. Quartiere Cederna, in via Pascarella. Lì oggi aprirà Casa Uroburo, la residenza abitativa per disabili dell’associazione Uroburo con una cordata di associazioni (cooperativa Meta, Novo Millennio, Il Brugo, L’Iride, Sociosfera e Solaris). La Casa Uroburo sarà una residenza attiva per persone con lieve disabilità ed è stato ideato e curato con “Quelli del venerdì“. "I lavori di ristrutturazione sono finiti – spiega Giorgio Giani, presidente di Uroburo –, i mobili ci sono, da ora in poi sarà un progetto fatto di persone". La persona disabile adulta ha desiderio di autonomia e differenziazione dalla propria famiglia. Come tutti. L’abitare da soli diventa una tappa importante che non può essere pensata solo dopo che mancano i genitori, ma fa parte di un processo di crescita pensato e realizzato per tempo.