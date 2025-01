Ilrestodelcarlino.it - La Gen Z al lavoro, ma è addio al posto fisso

I lavoratori, da qui al 2030, fanno parte della Gen Z, si stanno preparando per lavori che ancora non esistono, immersi nella tecnologia e circondati dall’intelligenza artificiale. Non cercano più ili ragazzi del nostro tempo, semmai si concentrano sul concetto di flessibilità, sulla qualità della vita, sulla possibilità di costruire qualcosa e di lavorare anche da remoto, per poter essere cittadini del mondo. Sono in vetrina sui social, sperando nel guadagno facile, ma poi quando si consolidano lo fanno perché si impegnano, si preparano, si specializzano. Sono le storie dei giovani quelle che raccontiamo oggi, la storia di Paolo Morresi che è un educatore cinofilo, esperto comportamentalista, impegnato a diffondere la cultura di una corretta cinofila per aiutare i proprietari e i cani ad avere un rapporto sereno.