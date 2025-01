Ilnapolista.it - Kolo Muani, la furia di Giuntoli sui dirigenti del Psg. L’Equipe scrive che li ha definiti dilettanti

La giornata di ieri per il Psg è stata dolceamara. L’arrivo dal Napoli di Kvaratskhelia ha rallegrato i cuori parigini. In uscita però il Psg si è trovato improvvisamente in difficoltà, soprattutto dopo che l’affarealla Juventus è saltato. Il perché lo spiega bene. Il Psg ha esaurito il numero consentito di prestiti all’estero.lo definisce un incredibile pasticcio amministrativo.quindi non potrà giocare contro il Milan.“Con sei prestiti all’estero – Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Cher Ndour (Besiktas), Xavi Simons (RB Lipsia), Juan Bernat (Villarreal) e Renato Sanches (Benfica) – il Psg non può più farne“.non può più andare in prestito alla JuventusLeggi anche:alla Juventus, tesseramento a rischio: il Psg ha troppi prestiti di giocatori overIn altri termini, il Psg ha finito la quota di prestiti possibili in una stagione.