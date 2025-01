Lapresse.it - Israele, suonano le sirene a Tel Aviv e Gerusalemme: decine di persone corrono ai ripari

lea Tel. Le immagini mostrano l’esatto momento in cui scatta l’allarme e leiniziano a correre verso i rifugi antiaerei. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato dei proiettili lanciati dallo Yemen. Nel frattempo, il ministero degli Esteri del Qatar Majid al-Ansari ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Hamas e lo Stato ebraico entrerà in vigore domenica alle 8:30 (ora locale). L’accordo permetterà la liberazione didi ostaggi e metterà in pausa la guerra con Hamas che dura da 15 mesi, portando le parti a un passo dalla fine dei combattimenti più letali e distruttivi di sempre.