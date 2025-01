Inter-news.it - Inter-Empoli, probabile formazione: chi con Esposito? Bagarre – CdS

L’domani arriverà a San Siro per sfidare l’di Simone Inzaghi. D’Aversa ha un dubbio da sciogliere sulla trequarti. Da capire chi affiancherà Sebastiano. Laper.DUBBIO – Si va verso, partita in programma alle 20.45 domani sera. I toscani, dopo aver perso con il Lecce in casa, adesso arriveranno a Milano con l’obiettivo di strappare almeno un punto ai nerazzurri. Non è ovviamente dello stesso avviso Simone Inzaghi, che ha la grande opportunità di accorciare sul Napoli, oggi impegnato a Bergamo nello scontro diretto contro l’Atalanta. Per mister Roberto D’Aversa c’è un solo vero dubbio da dover sciogliere: ed è quello che riguarda il trequartista accanto a Sebastiano. Puntare su Liberato Cacace, passato ormai da alla a giocatore tra linee, o sull’ex Fiorentina e Lecce Maleh.