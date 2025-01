Sport.quotidiano.net - Inter-Empoli, Inzaghi tiene a riposo Thuram: probabili formazioni e dove vederla

Milano – Nuovo appuntamento al Meazza per l', chiamata domani sera alle 20.45 alla sfida contro l'. I nerazzurri sono reduci dal 2-2 di mercoledì nel recupero contro il Bologna e puntano a un successo per riprendere la marcia dopo i punti lasciati per strada. Qualche cambio di formazione per Simone. Tornano a disposizione sia Acerbi che Mkhitaryan, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina, non avendo i 90' nelle gambe. Dovrebbe invece prendere posto da subito in difesa Benjamin Pavard, che sarebbe al rientro da titolare. Il francese si avvicenderà con Darmian, sempre in difesa Carlos Augusto è favorito su Bastoni. A centrocampo il tecnico dovrebbe schierare gli stessi cinque già visti nella partita contro i felsinei, mentre davantipotrebbe tornare in panchina.