La questione rifiuti tra luci ombre e burocrazia

– di ROBERTO LEONI, Presidente Emerito Fondazione Sorella Natura e Amici del Creato FSNIl recente convegno “Rifiutiamo? No Ricicliamo” organizzato dall’Associazione Nazionale Guardie Ambientali Volontarie Custodi del Creato, con il patrocinio delle Fondazione Sorella Natura, della quale è il “braccio operativo”, ha messo in evidenza un dato . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La questione rifiuti tra luci, ombre e burocrazia

In questa notizia si parla di: questione - rifiuti - luci - ombre

? Vale la pena rischiare la vita per un bagno nel fiume?!? Trovo allucinante quanto sta accadendo lungo il Brenta a Campo San Martino (Padova), dove decine di persone ogni giorno ignorano i divieti di balneazione che - ricordo - sono stati appos Vai su Facebook

Italia Sostenibile: Luci e ombre nel percorso ambientale ed energetico. Il report Istat sugli SDGs 2025; I rifiuti sulla Luna; Gestione di discarica abusiva e corresponsabilitĂ del proprietario del terreno secondo la Cassazione.

Luci e ombre in Molise per la gestione dei rifiuti - Ansa.it - Aumenta dello 0,9% rispetto al 2023 la spesa sostenuta da una famiglia molisana per la tariffa dei rifiuti: in media nel 2024 è di 254 euro rispetto ai 252 dello scorso anno. Secondo ansa.it

Economia circolare, in Italia luci e ombre - Leader in Europa per riciclo e produttività delle risorse, l’Italia è tra i Paesi più efficienti del G20. Lo riporta repubblica.it