Nel 2025 Lecce si posiziona tra le città più ricercate per chi desidera acquistare casa in un comune premiato con la Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento, conferito ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale di numerose località balneari e lacustri italiane. Con 246 comuni premiati, Lecce emerge non solo per la sua posizione geografica e il suo patrimonio culturale, ma anche per un mercato immobiliare accessibile e dinamico. Secondo i dati di Casa.it riferiti al primo semestre del 2025, Lecce è tra i dieci capoluoghi di provincia più cercati per l’acquisto di immobili nelle località Bandiera Blu, insieme a città come Venezia, Messina, Pescara, Livorno, Ravenna, Sanremo, Anzio, Ancona e Pisa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa a Lecce Bandiera Blu, i prezzi medi degli immobili