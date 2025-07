Il maestro Goffredo Fofi una vita dedicata alla nonviolenza e alla disobbedienza civile

La formazione del giovane Goffredo Fofi, maestro, si è svolta sul campo della nonviolenza, partecipando all'esperienza di Danilo Dolci in Sicilia – dove si trasferisce diciannovenne da Gubbio, nel 1956 – con l'insegnamento e la cura ai bambini delle baracche del Cortile Cascino di Palermo, uno dei luoghi più poveri dell'Italia del tempo, e attraverso la lotta alla miseria e ai poteri che la imponevano, con gli strumenti della disobbedienza civile a Trappeto e Partinico: dai digiuni collettivi allo "sciopero al rovescio", che portò al primo processo contro Danilo Dolci e i suoi collaboratori. Grazie a Dolci, Fofi conosce il conterraneo Aldo Capitini, il filosofo di Perugia teorico della nonviolenza e fondatore della Movimento Nonviolento – che a Dolci, chiamato il Gandhi italiano, ed alla sua "rivoluzione nonviolenta" siciliana dedicherà due libri – con il quale instaura un profondo rapporto, da maestro ed allievo, che lo aiuterà a maturare una solida formazione al pensiero nonviolento.

Chi era Goffredo Fofi, il maestro scomodo della critica italiana - Non era facile piacere a Goffredo Fofi. Ho ricordato più volte il nostro primo incontro, ormai quasi vent'anni fa, in una calda giornata romana.

