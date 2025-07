A Malcesine il Comune mette a disposizione un alloggio per l’accoglienza e il reinserimento sociale

Un appartamento comunale che diventa casa temporanea per chi sta attraversando un momento difficile. A Malcesine prende forma un progetto di accoglienza ad alto impatto sociale: l’Amministrazione comunale ha infatti deliberato la concessione in comodato gratuito di un alloggio in via Sottodossi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

malcesine - alloggio - accoglienza - sociale

Contrasto all’emergenza abitativa: Malcesine mette a disposizione un alloggio comunale.

