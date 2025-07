Missili? No bolle di sapone La risposta di Putin a Trump è un cartone animato geopolitico

Una provocazione digitale, verrebbe da dire à la Trump, sta facendo il giro del mondo in queste ore, accendendo nuovamente i riflettori sulle tensioni tra Russia e Stati Uniti. L’immagine generata dall’intelligenza artificiale che raffigura lo Zio Sam con i lineamenti di Donald Trump mentre spara bolle di sapone contro il Cremlino rappresenta la risposta satirica dei media russi alle recenti dichiarazioni del presidente americano sui nuovi piani per l’invio di armamenti a Kiev. L’agenzia di stampa statale Ria Novosti ha commentato con toni ironici la politica americana riguardo all’Ucraina, criticando l’approccio definito inaffidabile degli USA. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Missili? No, bolle di sapone. La risposta di Putin a Trump è un cartone animato geopolitico

In questa notizia si parla di: trump - bolle - sapone - risposta

Mosca prende in giro Trump: «Lo Zio Sam spara bolle di sapone». Poi la minaccia: parleranno le armi; Mosca prende in giro Trump: l'immagine fa il giro del mondo. Poi la minaccia da brividi: Presto...; Missili? No, bolle di sapone. La risposta di Putin a Trump è un cartone animato geopolitico.

Mosca prende in giro Trump: «Lo Zio Sam spara bolle di sapone». Poi la minaccia: parleranno le armi | L'ultimatum degli Usa - Donald Trump detta la linea sull'Ucraina: armi subito a Kiev, tra cui i missili Patriot, e per la Russia solo cinquanta giorni per arrivare alla pace, altrimenti partiranno nuove ... Come scrive msn.com

Trump prova a spaventare Putin (oltre che l'Europa con i dazi) - La Corte Suprema Usa consente a Donald Trump di procedere con lo smantellamento del Dipartimento dell'Istruzione. Segnala corriere.it