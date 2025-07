Sciopero dei trasporti il 15 e 16 luglio orari e fasce di garanzia

Tra il 15 e il 16 luglio si terranno una serie di scioperi che interesseranno principalmente Lombardia e Toscana, oltre alla città di Bologna. Si tratta di mobilitazioni organizzate da vari sindacati dei settori delle autolinee e dei taxi, che potrebbero creare molti disagi sia ai pendolari, sia ai turisti che in questi giorni stanno affollando le città italiane. Secondo quanto comunicato dalla Commissione di garanzia scioperi, tutte queste mobilitazioni sono state confermate e quindi si terranno regolarmente negli orari indicati. Lo sciopero delle Autoguidovie a Bologna e in Lombardia. Il più importante degli scioperi del 15 e 16 luglio si terrà principalmente in Lombardia.

