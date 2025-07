"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 15 luglio 2025 Ariete Luglio è un mese d'amore, occasioni di incontri nell'ambito delle amicizie, relazioni sociali e viaggi, ma questi giorni mettono in evidenza le questioni di denaro che avete in comune con gli altri o che dovete ancora incassare, pagare. Per queste questioni domani avrete nel segno la Luna calante, giusta per mettere a posto dei rapporti o per concludere relazioni che non servono più. Venere si presenta nella veste della dea fortuna, Marte sollecita al massimo la vostra vanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 15 luglio