Pomigliano Jazz Joe Lovano e Nubya Garcia in concerto alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile

Pomigliano Jazz arriva alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile con Joe Lovano e Nubya Garcia. Joe Lovano e Nubya Garcia protagonisti della XXX edizione del festival Pomigliano Jazz. Il 19 e 20 luglio, il festival diretto da Onofrio Piccolo approda alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile (Napoli) per due serate esclusive in uno scenario suggestivo.

