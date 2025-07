Notte brava in discoteca rientra in campo ubriaco | Imbarazzo tra i compagni | atmosfera tesa in spogliatoio

Notte brava in discoteca, rientra in campo ubriaco Imbarazzo tra i compagni: atmosfera tesa in spogliatoio"> La carriera da calciatore non è facile da gestire, soprattutto quando i soldi ti danno alla testa e si sbanda. Nel mondo del calcio professionistico, la gestione del tempo libero rappresenta una sfida spesso sottovalutata. Le serate in discoteca, la vita notturna e l’uso di alcol possono sembrare semplici momenti di svago, ma rischiano di diventare abitudini dannose, soprattutto per atleti che dovrebbero basare la propria carriera su disciplina, recupero e cura del corpo. Il confine tra divertimento e eccesso, per molti calciatori, è sottile e pericoloso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Notte brava in discoteca, rientra in campo ubriaco | Imbarazzo tra i compagni: atmosfera tesa in spogliatoio

