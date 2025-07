Il 15 luglio 1997, Gianni Versace viene assassinato sui gradini della sua villa a Miami Beach. A premere il grilletto è Andrew Cunanan, un giovane americano di origini filippine e italiane che, fino a pochi mesi prima, è pressoché sconosciuto. Il suo nome è oggi legato a uno dei crimini più eclatanti del mondo della moda, ma la sua vicenda è anche il ritratto oscuro di un narcisismo estremo, di un’esistenza ambigua e di un’ossessione per il lusso e il potere. Andrew Phillip Cunanan nasce il 31 agosto 1969 a National City, in California. Cresciuto in una famiglia cattolica, è il più piccolo di quattro figli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Ha ucciso Gianni Versace sulla soglia di casa. Ma Andrew Cunanan era molto più di un killer