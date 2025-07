Tour de France 2025 il percorso e le tappe della seconda settimana Arrivano i Pirenei!

La giornata di riposo odierna rappresenta la proficua occasione di provare a recuperare, almeno in parte, le energie mentali e fisiche spese fino ad ora. Il Tour de France 2025 archivia la prima parte di corsa con il successo di Simon Yates a Le Mont-Dore Puy de Sancy  e la maglia gialla conquistata dall’irlandese Ben Healy.  La Grande Boucle è pronta a vivere una seconda settimana da fuochi d’artificio con le tappe di montagna. Arrivano i Pirenei! Si riparte dall’undicesima tappa, la Toulouse – Toulouse di 156,8 chilometri. Il dislivello di 1750 metri descrive una frazione che non è totalmente pianeggiante, ma che non presenta difficoltĂ altimetriche significative. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, il percorso e le tappe della seconda settimana. Arrivano i Pirenei!

