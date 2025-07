Le prime due mosse di Papa Leone XIV nel segno di Francesco | contrasto agli abusi e sinodalità

Papa Leone muove i primi passi del suo governo. Ed è interessante la sua volontà di dare un impianto organico a quegli impulsi, intuizioni e strappi in avanti che hanno caratterizzato la dinamica del pontificato di Francesco. In due settori questa volontà di sviluppo si manifesta già con chiarezza. Nei giorni scorsi il Papa ha scelto il nuovo presidente della Commissione per la tutela dei minori (l’organismo anti-abusi creato da Bergoglio). Al posto del cardinale Patrick O’Malley, che ha superato gli ottant’anni, è stato scelto il vescovo francese Thibault Verny. Una scelta molto caratterizzante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

