Anticipazioni La Promessa agosto 2025: addii struggenti, amori in crisi e nuovi intrighi nella soap di Canale 5. Scopri cosa accadrà tra Jana, Manuel, Catalina e gli altri protagonisti. Anticipazioni La Promessa, puntate di agosto 2025: addii, tradimenti e nuovi amori in arrivo. Il mese di agosto 2025 si preannuncia carico di svolte nella soap spagnola La Promessa, in onda su Canale 5. Dopo gli eventi drammatici di luglio, la tenuta andalusa sarà teatro di addii dolorosi, crisi sentimentali e nuovi intrighi che cambieranno gli equilibri tra padroni e servitù. L’addio di Rómulo. Dopo essere stato liberato dal sergente Burdina, Rómulo decide di lasciare definitivamente La Promessa. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni: Ecco Cosa Succederà Ad Agosto 2025!