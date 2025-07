Mercato del lavoro in Veneto | cala il numero degli operai nelle aziende cinesi

Nel corso degli anni la presenza della comunità cinese in Veneto ha acquisito un peso sempre più rilevante nella popolazione residente straniera e all’interno del mercato del lavoro, soprattutto in specifici ambiti del manifatturiero e dei servizi, ma a partire dal 2024 si è osservata una rapida. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: mercato - lavoro - veneto - cala

Progetto Caritas-Acli: affrontare fragilità mercato lavoro e costruire percorsi di speranza - Affrontare le fragilità del mercato del lavoro e costruire percorsi di speranza: è l’obiettivo del progetto promosso da Acli e Caritas Diocesana di Roma.

Mercato del lavoro piacentino in espansione nel 2024: in media 134mila persone occupate - «È proseguito nel corso del 2024 l’andamento particolarmente positivo già sperimentato un anno prima dal mercato del lavoro piacentino, grazie all’aumento ulteriore dei livelli occupazionali, alla diminuzione della disoccupazione e alla crescita complessiva delle forze di lavoro».

Fondazione Augurusa riscrive le regole del mercato del lavoro: nascono i primi Social Impact Manager d’Italia - Un nuovo capitolo si apre nel panorama del lavoro e della formazione in Italia con la conclusione della prima edizione del Corso gratuito di Alta Formazione in Social Impact Management, promosso dalla Fondazione Antonio Emanuele Augurusa.

Veneto, il lavoro rallenta: inizio anno col freno a mano; Occupazione: nel 2024 in Veneto 28 mila posti di lavoro in più; REPORT SUL TERZIARIO DI MERCATO IN VENETO: CALA IL COMMERCIO, SALGONO TURISMO E INNOVAZIONE.

Mercato del lavoro in Veneto: cala il numero degli operai nelle aziende cinesi - L’approfondimento dell’Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro evidenzia una rapida e repentina flessione occupazionale dei lavoratori nelle ditte con titolari di questa comunità ... Secondo veronasera.it

Mercato lavoro, saldo positivo10.800 posti primi due mesi 2025 - 1%) sia volume assunzioni che cessazioni VENEZIA , 18 marzo 2025, 13:52 ... Riporta ansa.it