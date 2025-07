Calciomercato Milan terzino sinistro | spunta qualche nome alternativo

Il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro in questa sessione estiva di calciomercato: ecco chi potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Fran #Garcìa del #RealMadrid nome da monitorare per il #Milan, il terzino sinistro ha un contratto che lo lega ai blancos fino al 2027. #ACMilan #Calciomercato #transfers. [@NicoRossonero84] Vai su X

? #Calciomercato #Milan: i rossoneri hanno sondato il terreno per #NiccolòFortini, classe 2006 della #Fiorentina. Giovane terzino sinistro molto promettente, potrebbe essere un investimento per il futuro. Ecco le ultime novità #Rossoneri #ACMilan Vai su Facebook

Milan, niente Archie Brown: andrà al Fenerbahce. Le news di calciomercato; La lista di Tare e Allegri, tutti gli obiettivi di mercato del Milan: dai terzini al centravanti, ma la priorità è a centrocampo con Xhaka; Milan, sfuma all'ultimo Archie Brown: il terzino sinistro va al Fenerbahce. I rossoneri virano su Guela Doué?.

Il Milan corre ai ripari per il sostituto di Theo: occhi sul terzino della Ligue 1 - Il Milan tra sfide e opportunità di mercato: la ricerca di un nuovo terzino sinistro dopo l’addio di Theo Hernandez. Riporta notiziemilan.it

Calciomercato Milan News/ Ecco altri nomi a sinistra, due profili da rilanciare! (oggi 14 luglio 2025) - Calciomercato Milan News: i casting per il terzino sinistro portano i rossoneri a considerare anche Sergio Reguilon e Fran Garcia. Come scrive ilsussidiario.net