Scioperano i lavoratori del gruppo Orizzonte | Contratti al ribasso ogni anno 7mila euro in meno

"Vogliamo essere pagati come tutti i lavoratori del settore commercio. Basta con la pirateria dei contratti". E' il grido d'allarme dei lavoratori del gruppo Orizzonte, che annunciano due giornate di sciopero e sit-in di protesta per sabato 19 e domenica 20 luglio. L'astensione dal lavoro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scioperano i lavoratori del gruppo Orizzonte: Contratti al ribasso, 7mila euro in meno all'anno; Orizzonte, sabato e domenica sciopero dei lavoratori. Uiltucs: "Si applichi contratto nazionale".

Sciopero nei punti vendita del Gruppo Orizzonte: lavoratori in protesta per i salari - Sabato 19 e domenica 20 luglio, sciopero nei punti vendita del Gruppo Orizzonte in provincia di Latina, Roma e Frosinone. Si legge su latinaquotidiano.it

Orizzonte, sabato e domenica sciopero dei lavoratori. Uiltucs: “Si applichi contratto nazionale” - Per le intere giornate di sabato 19 e domenica 20 luglio nei punti vendita a marchio Orizzonte di Latina, Roma e Frosinone è stato indetto uno sciopero ... Lo riporta h24notizie.com