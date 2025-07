Sulla Pista 500 del Lingotto una serata per gli 80 anni di Roma città aperta

Festeggia 80 anni “Roma città aperta” che uscì nelle sale il 27 settembre 1945. Mercoledì 16 luglio, alle 21,30, il grande schermo allestito sulla Pista 500 – che ospita un’arena da 170 posti – omaggia il capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, presentandolo nella versione restaurata da CSC-Cineteca Nazionale, Istituto Luce Cinecittà, Cineteca di Bologna e Coproduction Office. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sulla Pista 500 del Lingotto una serata per gli 80 anni di “Roma città aperta”

