I pronostici di TNA Slammiversary 2025.

Siamo finalmente nella settimana dedicata a Slammiversay, l’evento estivo più importante della federazione con già 23 anni di attività sul groppone. Partiamo quindi con i pronostici dedicati allo show dove, ancora una volta, non mancheranno wrestler provenienti da NXT. TNA KNOCKOUTS WORLD TAG TEAM TITLES MATCH: THE ELEGANCE BRAND (C) vs THE IINSPIRATION Poca costruzione e davvero pochi incroci tra le due fazioni, mi viene quindi da pensare ad una difesa volta poi ad un rinnovato scontro tra le parti. Stando al potenziale delle donne coinvolte, la possibilità di segmenti esilaranti c’è e meritiamo di goderceli a dovere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

