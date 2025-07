Mi danno del qualunquista ma io se il bus ritarda il biglietto a Firenze non lo pago più!

Giudizi "qualunquisti, superficiali e fazioni". Così Cgil, Cisl Uil e Faisa Cisal hanno giudicano la mia esperienza sugli autobus a Firenze, raccontata in un post precedente. Ne prendo atto leggendo un articolo di Mario Lancisi su Il Corriere Fiorentino del 5 luglio scorso. Addirittura, dicono che dalle mie parole "la categoria degli autisti ne esce distrutta". Riavvolgiamo il nastro o, meglio, direi ai sindacati di leggere meglio quanto scritto. Come si fa ad essere qualunquisti raccontando che una turista americana, in sedia a rotelle, viene lasciata a piedi da un autista che aveva fretta di andare non si sa dove? O che è vietato, spesso, chiedere ad un autista come mai l'autobus è arrivato in ritardo.

