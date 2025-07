Stare bene a scuola non è solo possibile ma è necessario

Con il sei in condotta rimandati a settembre, bocciatura con il cinque e attività solidali obbligatorie per chi sbaglia. Valditara: “Finora significava stare a casa, ora più scuola per chi fa il bullo” - Al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato in conferenza stampa le nuove misure sulla valutazione degli studenti.

Stare bene a scuola: giovedì 28 agosto partecipa al convegno CPP online per migliorare il clima della tua classe con Daniele Novara e tanti altri ospiti - Giovedì 28 agosto 2025 partecipa al convegno online “Stare bene a scuola”, con Daniele Novara, Raffaele Mantegazza e lo staff del CPP.

L’importanza di scegliere da che parte stare. Anche fra i banchi di scuola - La chiamavano «Ulisse», nome di avventura, eroico: adottare un nome maschile era in uso per donne che, calzando pantaloni, dirigevano partigiani nella lotta della Resistenza.

Per stare bene a scuola - il manifesto - Altrimenti, se si parla in due o tre alla volta o tutti insieme, si fa solo della confusione e ... Da ilmanifesto.it