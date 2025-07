Un colpo di mercato, di quelli veri, clamoroso per queste latitudini, almeno sulla carta, che va a riempire nella Tarros lo spot di ala-forte: Goce Petrushevski, 198 cm e 90 kg di sostanza, classe 2002 originario della Macedonia ma oramai italiano di formazione a tutti gli effetti visto che è arrivato nel Bel Paese ancora ragazzino, nel 2016. "Guarda – racconta Maurizio Caluri, direttore sportivo Tarros – è stato un incastro di cose tutte nella giornata di domenica: lo voleva Empoli ma sono riuscito a portarlo a Spezia". Petrushevski è un prodotto del vivaio di San Severo, formazione di B1, accogliendolo non solo nell’Academy ma anche nella comunità pugliese e dopo nove stagioni in Puglia ha deciso di provare una nuova esperienza lontano da quella che per l’atleta macedone è diventata a tutti gli effetti una seconda casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novanta chili di sostanza. Petrushevski alla Tarros