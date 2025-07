Assegno Unico Universale | Cosa Cambia a Luglio 2025 e Quali Novità per le Famiglie?

L'assegno unico universale resta un punto di riferimento per molte famiglie italiane, ma il 2025 porta con sé alcune novità di rilievo, soprattutto per chi si occupa di pianificazione finanziaria personale. Vediamo insieme i cambiamenti più rilevanti, le nuove date di pagamento e i consigli pratici per non perdere il contributo o vederlo ridotto al minimo.

Assegno Unico Universale: cosa succede quando un figlio diventa maggiorenne - Quando un figlio o una figlia compie 18 anni, il pagamento dell’Assegno Unico Universale si sospende fino a quando il richiedente non fornisce le comunicazioni necessarie per riprendere i pagamenti.

Pagamento Assegno Unico ad aprile 2025, date accredito Inps: aumenti e ultime novità - Il calendario dell'assegno unico di questo mese ha subito delle modifiche per le festività pasquali. La prima tranche di pagamenti sarà erogata a partire da oggi, martedì 22 aprile 2025, alle famiglie che hanno già ricevuto la prestazione nei mesi scorsi e per i quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a marzo.

Assegno Unico maggio 2025: quando viene pagato, gli importi, come richiederlo, dettagli sull’Isee - Assegno Unico Universale maggio 2025: quando arriva, gli importi e come farne richiesta. Tutto quello che devi sapere.

Luglio 2025: novità sull’Assegno Unico Universale legate all’ISEE Vai su X

L'assegno unico universale del mese di luglio dovrebbero uscire le prime date di pagamento fra il 15 cioè stanotte e il 18 luglio per chi è già percettore e non ha comunicato modifiche familiari. @fanpiùattivi Vai su Facebook

