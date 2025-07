Napoli via al ritiro di Dimaro | a breve arrivano ben 4 volti nuovi

Non sarà tutto pronto, ma quasi. Il Napoli riparte da Dimaro con idee chiare, volti nuovi e una regia già riconoscibile. Conte voleva ordine, e stavolta ha ottenuto ascolto (AnsaFoto) – serieanews.com Antonio Conte aveva chiesto al Presidente De Laurentiis di fargli trovare una squadra già pronta – o quasi – per il ritiro di Dimaro. Non ha ottenuto tutto ciò che aveva chiesto, ma ci è andato molto vicino e, se davvero va come deve andare, di sicuro non potrà dirsi insoddisfatto. Il Napoli ha già chiuso i primi due acquisti, che sono pronti ad iniziare il ritiro insieme ai nuovi compagni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, via al ritiro di Dimaro: a breve arrivano ben 4 volti nuovi

