Donna precipita da una palazzina a Roma e finisce in coma i sospetti sul marito | Litigavano spesso

Una donna di 45 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitata dal secondo piano di una palazzina a Roma. I sospetti sul marito e le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna precipita da una palazzina a Roma e finisce in coma, i sospetti sul marito: "Litigavano spesso"

In questa notizia si parla di: donna - palazzina - roma - sospetti

