LIVE Nuoto di fondo 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | gara rinviata definito il nuovo orario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento, dunque, è per domani (mercoledì 16 luglio) all’1.30 con la gara maschile e alle 4.15 la gara femminile. Grazie per averci seguito e buonanotte 1.52: Domani, dunque, qualora i limiti della qualità dell’acqua rientrassero nei canoni si disputerà la 10 km maschile all’1.30 e la 10 km femminile alle 4.15. 1.48: World Acquatics scrive in una nota: Sebbene i test effettuati nei giorni scorsi abbiano costantemente mostrato che la qualità dell’acqua presso il campo gara rientrava nei limiti accettabili stabiliti da World Aquatics, l’analisi dei campioni prelevati il 13 luglio ha superato tali soglie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: gara rinviata, definito il nuovo orario

In questa notizia si parla di: femminile - gara - diretta - nuoto

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’ Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva.

LIVE Venezia-Schio 67-57, A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer vince gara-3 e prova a riaprire la serie! Santucci e Cubaj protagoniste assolute - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:12 Dopo una partita equilibrata per 35?, l’Umana prende il largo nei minuti decisivi e prova a riaprire la serie rimandando il verdetto per lo scudetto.

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio - Con una difesa asfissiante e una maggior precisione sotto canestro, il Famila Schio vince contro l'Umana Reyer gara 5 della finale scudetto di basket femminile, e si laurea campione d'Italia per la tredicesima volta nella sua storia.

DIRETTA LIVE - Ultima giornata di gare agli Europei juniores di Samorin con tante carte da medaglia per l'Italia che punta ai 15 podi complessivi. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti dalla Slovacchia Vai su Facebook

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15; Mondiali nuoto 2025 su Sky: al via a Singapore pallanuoto, acque libere e artistico; Dove vedere in tv la 10 km femminile di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara.

Mondiali nuoto 2025 su Sky: al via a Singapore pallanuoto, acque libere e artistico - Un altro grande evento nell'estate di Sky Sport, i World Aquatics Championships "Singapore 2025". Lo riporta sport.sky.it

Mondiali Nuoto 2025 Sky e NOW: in diretta da Singapore pallanuoto, tuffi, nuoto artistico e acque libere - La 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto – “World Aquatics Champions... Segnala digital-news.it