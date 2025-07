Calciomercato Roma prima offerta ufficiale per Wesley | il Flamengo risponde

Una nottata che si è rivelata piuttosto concitata per la Roma, ancora priva di ufficialità per quanto riguarda il mercato in entrata. Se in serata l’unica notizia rilevante riguardava il mancato scambio Sportiello-Gollini col Milan, nelle ore successive Massara ha spinto sull’acceleratore, con il benestare di un Gasperini che vuole a tutti i costi lavorare per tempo con i nuovi innesti. La prima offerta ufficiale per Wesley è giunta sul tavolo del Flamengo, ed ora si fa sul serio. A dare tale notizia sono Vene Casagrande e Fabrizio Romano, che parlano di una proposta della Roma da 20 milioni di parte fissa più 2 di bonus, un investimento importante per un giocatore chiamato a prendersi la titolarità su una fascia destra rimasta sguarnita dopo l’addio di Saelemaekers. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

