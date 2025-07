Napoli 27enne arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale

Napoli Via Santa Lucia, sorpreso a rubare in auto: 27enne arrestato dopo colluttazione. NAPOLI – Un 27enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte tra il 13 e il 14 luglio dalla Polizia di Stato per furto aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Decumani, transitando in via Santa Lucia, hanno notato l’uomo accovacciato tra le auto in sosta, seguito da un altro individuo che lo inseguiva. Alla vista della pattuglia, il 27enne ha tentato di fuggire lasciando cadere uno zaino a terra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

