Pronosticipremium.com - Inter-Empoli, il pronostico di Serie A: si al multigol, tentazione Zielinski

Leggi su Pronosticipremium.com

Per concludere questo nuovo e lungo turno diA, il 21°, iniziato con la vittoria della Roma sul Genoa, bisognerà attendere fino a lunedì, quando si sfideranno Como e Udinese. Per quanto riguarda le gare che si svolgeranno nel corso della domenica, il posticipo delle ore 20.45 andrà in scena a San Siro, dove si affronterannoed.I nerazzurri scenderanno in campo già sapendo il risultato del Napoli, che li porterà o a dover rispondere oppure a cercare di assottigliare o azzerare il distacco in classifica. L’si presenterà a questa importante sfida reduce dal pareggio nel recupero con il Bologna, in cui è sembrata intravedersi, soprattutto nel secondo tempo, un po’ di stanchezza dovuta ai tanti impegni.La formazione di Inzaghi vorrà dunque tornare subito a macinare punti, mentre a tentare di impedirglielo sarà unche sta vivendo però un periodo di appannamento.